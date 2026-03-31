В Челябинске арестован стрелявший в одноклассницу из ракетницы школьник

В Челябинске арестовали школьника, который выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета, а после выпрыгнул с четвертого этажа. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правоохранительных органах.

«Заседание суда проходило в палате (медучреждения .—“Ъ”), поскольку обвиняемый госпитализирован»,— рассказал собеседник агентства.

По данным Ura.ru, на два месяца в СИЗО отправили Вадима Иксанова — директора фирмы «Орден», охранявшей челябинскую школу во время стрельбы. Источник издания рассказал, что в тот день в учреждении была выключена рамка металлодетектора, а «сотрудник ЧОПа фактически не выполнял свои обязанности».

26 марта девятиклассник принес на занятия пластиковый арбалет, сигнальный пистолет и перцовый баллончик. Подросток выстрелил в одноклассницу. После этого школьник выпрыгнул в окно и получил травмы. При ЧП обошлось без жертв.

СКР по Челябинской области возбудил уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), халатности (ч. 1 ст. 293 УК), а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 1 ст. 238 УК).