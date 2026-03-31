ТЦ оставляют без вещей

Почему российские бренды закрывают магазины

Российские бренды одежды покидают торговые центры. Оптимизация грозит Gloria Jeans, O’stin, Funday, Befree, Sela, Zarina, Love Republic и некоторым другим, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков фешн-ритейла. Сокращать присутствие в офлайне будут также и продавцы детских товаров.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

После ухода западных брендов российские марки поспешили занять их торговые площади. В наиболее привлекательных локациях разместились флагманы, некоторые из которых с коммерческой точки зрения успешными назвать нельзя, но и закрыть из-за потенциальных репутационных рисков невозможно. Среди таких — Gloria Jeans, занимающая 5 тыс. кв. м на Тверской улице в центре Москвы с арендой около 200 млн руб. в год.

Компания планирует закрыть четверть своих торговых точек по России. Магазины уезжают из небольших районных торговых центров, где пересматривается сам формат визита посетителей. Площади идут под фудкорты, рестораны и просторные фитнес-клубы. Офлайн-досуг сейчас — это получение впечатлений, а не покупка вещей, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев:

«2023 год и начало 2024-го были отмечены активной экспансией российских сетей на площади, освободившиеся после ухода международных брендов. Были просто грандиозные открытия. В итоге фактор конкуренции с онлайн-торговлей никуда не ушел, а поведение потребителей трансформировалось. Сначала на него влиял сберегательный мотив, а впоследствии — маркетплейсы. В итоге с 2025 года торговые точки начали пересматривать свои планы и стали закрываться».

В прошлом году только в Москве перестали работать 4,5 тыс. магазинов. По подсчетам компании Infoline, общий объем ритейла в России сократился впервые за четверть века. Витрин стало меньше из-за развития онлайн-сегмента, считает вице-президент по коммуникациям Союза торговых центров Алексей Блюмкин:

«Основная причина закрытия — это, конечно же, онлайн-рынок. Никакой дружбы между ним и торговыми центрами быть не может. С конца 2024-го человек заходит в первую очередь на Wildberries, Ozon или "Яндекс Маркет" и начинает поиск. Точка начала запроса зачастую является и точкой его окончания».

Ранее СМИ сообщали, что сеть O’stin за 2025 год закрыла 62 магазина, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Бренд одежды Modis объявил о банкротстве из-за убытка в 1,5 млрд руб. В прошлом году рынок покинули около двух десятков российских и иностранных марок, в том числе Etam, Yollo, Face Code, Incity. В офлайн-рознице будущее за концепт-сторами, считает основатель магазина одежды Kin Store Константин Булычёв:

«В торговом центре перед тобой стоит задача привести в магазин мимо проходящий трафик посетителей. Для этого ты создаешь более спокойную атмосферу, подбираешь совершенно другой плейлист. Плюс собираешь команду увлеченных ребят, которые нацелены на максимальное вовлечение клиента: они дружат с покупателями, общаются с ними в мессенджере, создают приятный нетворкинг. Люди начинают все больше ценить независимые проекты. Они привыкают к определенным скидкам, их не тревожит повсеместное использование рекламных интеграций».

По данным «Платформы ОФД», продажи товаров для детей по итогам 2025 года снизились на 8% год к году. В этих условиях ритейлеры также оптимизируют офлайн-розницу. Как ранее сообщал «Ъ», сеть Motherbear в этом году может закрыть треть своих магазинов.

Юлия Савина

