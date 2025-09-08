Треть магазинов Motherbear могут закрыться в 2026 году

Сеть магазинов детских товаров Motherbear планирует закрыть около трети своих точек, рассказали источники “Ъ” на рынке недвижимости. По их словам, в следующем году из 40 существующих магазинов может остаться около 25–27. В «Джамилько», которая управляет сетью, не ответили на запрос “Ъ”.

Motherbear создана в ноябре 2022 года на базе магазинов британской Mothercare, которую в РФ по франшизе развивала «Монэкс Трейдинг» — структура кувейтской Alshaya Group. «Джамилько» выкупила этот бизнес после того, как бренд объявил о прекращении работы в РФ в марте 2022 года после начала военного конфликта между Россией и Украиной. Под вывеской Mothercare в РФ работало 120 магазинов, на долю российского бизнеса приходилось около 20–25% мировых продаж ритейлера.

