Минобороны Польши опровергло план по переброске Patriot на Ближний Восток

Польша не намерена перебрасывать батареи противоракетных комплексов Patriot на Ближний Восток. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом вопросе ничего не меняется, и мы никуда не планируем их перемещать!» — написал господин Косиняк-Камыш в социальной сети X.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Вашингтон предложил Варшаве передислоцировать одну из батарей Patriot на Ближний Восток. Также появились предположения о возможной передаче уже поставленных в Польшу ракет PAC-3 MSE для систем Patriot.

Польская армия располагает двумя батареями систем ПВО Patriot, включающими 16 пусковых установок. Полная боевая готовность была достигнута к концу 2025 года. Контракт также предусматривает поставку в Польшу около 200 ракет PAC-3 MSE. Большая часть из них уже находится в Польше, уточняет Rzeczpospolita.

