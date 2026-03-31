Rzeczpospolita: США попросили Польшу перебросить Patriot на Ближний Восток

США предлагают Польше передислоцировать одну из батарей противоракетных комплексов Patriot на Ближний Восток. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

Также рассматривается возможность передачи уже поставленных в Польшу ракет PAC-3 MSE для систем Patriot, указано в материале. Представитель министра национальной обороны Януш Сеймей заявил изданию, что «американцы не оказывают никакого давления по этим вопросам».

Польская армия располагает двумя батареями систем ПВО Patriot, включающими 16 пусковых установок. Полная боевая готовность была достигнута к концу 2025 года. Контракт также предусматривает поставку в Польшу около 200 ракет PAC-3 MSE. Большая часть из них уже находится в Польше, уточняет Rzeczpospolita.

Анастасия Домбицкая