Губернатор Иркутской области снял режим ЧС в Бодайбо

С 16 марта в Бодайбо Иркутской области снят режим ЧС регионального характера, введенный 6 февраля после крупной коммунальной аварии, оставившей без тепла и водоснабжения около 200 домов с более чем 1,6 тыс. жителей. По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на региональном уровне будет действовать режим повышенной готовности, а в самом Бодайбо режим ЧС муниципального уровня — до окончания всех восстановительных работ.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Теплоснабжение в городе полностью восстановлено, к системе холодного водоснабжения подключен 151 дом, где проживают около 1,4 тыс. человек. При этом в 38 домах, где проживают 200 человек, техническая возможность восстановить центральное водоснабжение появится только «после завершения текущего отопительного сезона».

Ожидается, что до 1 апреля администрация района предоставит комплексный план подготовки к следующему отопительному сезону с учетом произошедшей аварии и модернизации коммунальной инфраструктуры. В Бодайбо начнется капитальный ремонт в 32 многоквартирных домах (где живут 774 человека) и переселение жителей из 13 аварийных домов (293 человека).

Коммунальная авария в Бодайбо случилась 30 января: из-за перемерзания водовода остановилась работа четырех котельных, питающих около 200 домов. По факту ненадлежащей организации теплоснабжения жителей возбуждено уголовное дело. Обвинения в превышении должностных полномочий предъявлены мэру города Алексею Ботвину. Бодайбинский городской суд 4 марта избрал для него меру пресечения в виде помещения под домашний арест.

Влад Никифоров, Иркутск