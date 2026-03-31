Красногорскую администрацию обязали выплатить 35 млн рублей ущерба почвам

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений постановление Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в отношении администрации Красногорского городского поселения. Местным властям необходимо выплатить 35,2 млн руб. ущерба, причиненного почвам, сообщает пресс-служба ведомства.

Об ущербе стало известно после проверки управления Росприроднадзора. Установлено, что на необустроенном земельном участке хранили грязный снег. Исследования показали превышение концентраций загрязняющих веществ на площади почти 2 тыс. кв. м. Размер вреда составил 35,2 млн руб. Ведомство постановило возместить ущерб и обратилось в Арбитражный суд Челябинской области. Первая инстанция встала на сторону управления Росприроднадзора. Администрация поселения подала сначала апелляционную, потом кассационную жалобы, но все они остались без удовлетворения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее Арбитражный суд Челябинской области взыскал с администрации Рощинского сельского поселения 2,7 млн руб. вреда, причиненного почвам из-за складирования снега в неположенном месте.

Виталина Ярховска