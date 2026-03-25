Рощинскую администрацию обязали уплатить ущерб земле из-за скопления снега

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с администрации Рощинского сельского поселения 2,7 млн руб. вреда, причиненного почвам из-за складирования снега в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

О нарушениях стало известно после проверки ведомства. Установлено, что на территории поселения для размещения снега использовался участок, который для этого не предназначен и не оборудован. Это привело к загрязнению почвы. Лабораторные исследования показали, что в земле превышена концентрация мышьяка, серы и цинка. Общая площадь загрязненного участка составила 774 кв. м, размер вреда — почти 2,7 млн руб.

Управление Росприроднадзора уведомило администрацию о необходимости выплатить ущерб, но добровольно местные власти этого не сделали. Ведомство обратилось в суд, который удовлетворил требования истца.

Виталина Ярховска