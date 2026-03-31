На Ставрополье выбрали подрядчика на капремонт десяти домов за 45,5 млн рублей

Фонд капитального ремонта Ставропольского края определил подрядчика для проведения капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах, сообщила пресс-служба фонда.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Работы затронут 5 домов в Андроповском округе, 2 дома в Невинномысске и 3 многоквартирных здания в селе Кочубеевском, общая стоимость контракта составляет 45,5 млн руб.

Большинство этих домов — двухэтажные постройки 1960–1970х годов, которые возводили в рамках массовой жилищной программы для быстрого решения дефицита жилья. Проекты тех лет рассчитывали на относительно короткий срок службы, и сейчас износ проявляется повсеместно: крыши протекают, инженерные сети выработали ресурс, а фундамент и подвалы требуют серьезного вмешательства.

Подрядчик должен отремонтировать 16 конструктивных элементов в рамках одного контракта, включая крыши, фасады, подвалы и различные инженерные системы. В частности, в задачи входят замена кровельных покрытий, модернизация систем водоснабжения и отопления, а также частичное обновление коммуникаций, которые сегодня работают на пределе своих возможностей. По окончании работ подрядчик предоставит пятилетний гарантийный срок: в течение этого периода он обязан устранять любые дефекты, если они связаны с качеством выполненных работ.

Реализацию региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов курирует министерство ЖКХ Ставрополья, которое формирует перечни домов, согласует технические проекты и контролирует сроки исполнения работ. За 11 лет действия программы в крае уже прошел капитальный ремонт более чем в 3200 многоквартирных домах, что делает Ставропольский край одним из активных регионов по масштабам и объемам фонда капитального ремонта на Северном Кавказе.

В 2026 году региональные власти продолжили массовый капитальный ремонт в разных муниципалитетах края, включая Андроповский округ, Невинномысск и Кочубеевский район. В последние месяцы фонд уже объявлял о выборе подрядчиков для ремонта десятков домов в других округах. В Ставропольском крае, где значительная часть домов построена в 1960–1980е годы, тема капремонта остается одной из ключевых для министерства ЖКХ и муниципальных властей, а конкуренция за подряды формируется в режиме электронных аукционов с участиями представительных строительных компаний.

Станислав Маслаков

