Дуров раскритиковал Apple за блокировку VPN в России

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал информацию о том, что Apple заблокировала несколько VPN-приложений в российском App Store. Он осудил действия американской корпорации.

Фото: Oslo Freedom Forum

«Это не круто, Apple»,— написал господин Дуров в своем аккаунте в соцсети X.

Издание Appleinsider накануне писало, что Apple удалила из российского App Store четыре VPN-приложения — Streisand, V2Box, v2RayTun и Happ. Загрузить их из России не получается — появляется уведомление, что «приложение недоступно в вашем регионе». Разработчики v2RayTun опубликовали скриншот письма от Apple. В нем указано, что приложение удалено по требованию Роскомнадзора, поскольку «оно содержит контент, который является незаконным в России».

Минцифры намерено ограничить оплату сервисов Apple через мобильных операторов России с 1 апреля. Такая мера призвана заставить Apple вернуть российские сервисы в App Store, сообщил источник «Ъ». Среди причин ограничения — удаление из App Store десятка российских популярных приложений, в том числе банковских.

