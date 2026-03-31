В Переславле-Залесском отключат воду

В Переславле-Залесском отключат водоснабжение в связи с аварией. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Зяблицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с аварией на напорном коллекторе введен режим повышенной готовности. На время ремонтных работ сегодня, с 10:00, будет отключено водоснабжение во всем городе»,— написал господин Зяблицкий.

Он добавил, что привлечены дополнительные силы и техника для ускорения устранения аварии. Жителям рекомендовано запастись водой. Сроки восстановления водоснабжения пока не названы.

Алла Чижова