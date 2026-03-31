На Ставрополье посевы озимого рапса массово заражены бактериозом

Ставропольские аграрии столкнулись с бактериозом озимого рапса: Россельхозцентр обследовал более 20 тыс. га посевов во второй и третьей зонах края и выявил высокий запас инфекции даже на молодых верхушечных листьях, сообщили в региональном филиале ведомства.

Фото: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю

Погодные условия весны усилили поражение, что ставит под удар урожай маслосемян на 94 тыс. га. Специалисты филиала под руководством Ольги Кузнецовой рекомендуют аграриям добавлять биопрепараты во все обработки, поскольку химических средств против болезни не существует.

Бактериоз поражает рапс на протяжении всей вегетации и разрушает корневую систему: в корне и корневой шейке возникают бурые полости, ткани ослизняются и размягчаются, розетка листьев отрывается от корня, растения желтеют и гибнут. Болезнь ослабляет иммунитет культуры, открывая путь грибным инфекциям, из-за чего посевы редеют, а количество цветков и стручков падает. Потери урожая маслосемян и зеленой массы достигают 30–40%, а при массовом распространении — 60–70%.

Россельхозцентр усилил фитомониторинг и при подозрении на бактериоз отбирает образцы для лабораторного анализа, оперативно передавая данные хозяйствам. Ольга Кузнецова отметила эффективность биопрепаратов, которые филиал выпускает на основе Bacillus subtilis, и посоветовала фермерам интегрировать их в текущие обработки. Химические препараты против бактериоза не зарегистрированы, поэтому аграриям стоит полагаться на биологические средства для сдерживания инфекции.

Весной 2026 года рапс на Ставрополье отреагировал на сырость и перепады температур, что типично для северо-восточных и восточных округов, где сосредоточены основные посевы. Еще в феврале состояние озимых оценивали как хорошее, но мартовский мониторинг показал ухудшение фитосанитарной ситуации: к бактериозу добавились риски альтернариоза. Общий посевной фон края остается стабильным, однако аграрии уже корректируют планы защиты.

Филиал Россельхозцентра продолжает информировать производителей и готовит дополнительные рекомендации, чтобы минимизировать экономические потери от вспышки болезни. Аграрии края, ориентированные на экспорт маслосемян, теперь усиливают контроль за полями в ожидании активной фазы роста рапса.

Станислав Маслаков