В Екатеринбурге начались тренировки к параду Победы

На окраине Екатеринбурга стартовали тренировки военнослужащих для участия в параде Победы к 9 мая, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) начали отрабатывать проход механизированной колонны в рамках репетиции к параду в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. По данным полпредства, в мероприятии примут участие десятки единиц техники.

Напомним, на время репетиции с 9:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта на нескольких улицах Вторчермета. Автобусы № 81, 77, 53 и 89 изменят маршруты.

Ирина Пичурина