В Екатеринбурге 31 марта перекроют несколько улиц для репетиции парада Победы

В Екатеринбурге во вторник, 31 марта, в связи с первой тренировкой механизированной колонны к параду Победы временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с этим изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 81, 77, 53 и 89.

Так, с 09:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта по следующим участкам:

ул. 2-я Новосибирская, от ул. Палисадной до ул. Окружной;

ул. Зенитчиков, от ул. Палисадной до ул. Братской;

ул. Палисадная, от ул. 2-й Новосибирской до ул. Окраинной;

ул. Окраинная, от ул. Палисадной до ул. Эскадронной;

ул. Эскадронная, от ул. Окраинной до ул. 2-й Новосибирской.

В связи с перекрытиями изменятся маршруты общественного транспорта. Так, маршрут № 89 будет временно укорочен до остановки «Дорожная».

Полина Бабинцева