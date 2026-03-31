В Австралии назначили дату суда по делу обвиненных в шпионаже россиян Королевых

Суд Брисбена перенес заседание по рассмотрению вопроса об освобождении под залог россиянки Киры Королевой. Ее арестовали по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Заседание состоится 13 апреля, сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Сиднее.

По словам представителя Генконсульства, заседание перенесли, поскольку защите россиянки передали новые материалы для ознакомления. Дипломаты заявили, что поддерживают с госпожой Королевой регулярный контакт. Адвокаты добиваются, чтобы арестованной разрешили пройти медицинское обследование. «Не так давно нам удалось организовать для нее встречу со священником РПЦ, за что Кира была очень благодарна»,— рассказали агентству.

«Заседание, в ходе которого, как ожидается, Кире и Игорю Королевым, наконец, предъявят обвинения, должно состояться 17 апреля», — добавили в российском диппредставительстве.

40-летнюю Киру Королеву и 62-летнего Игоря Королева задержали в июле 2024 года. У пары есть российские паспорта, и оба получили гражданство Австралии. Госпожа Королева несколько лет служила в австралийской армии специалистом по информационным технологиям и имела доступ к секретной информации. По версии следствия, Кира Королева осуществила недекларированную поездку в Россию, находясь в долгосрочном отпуске. Будучи в России, она попросила мужа войти в ее официальный рабочий аккаунт из их дома в Брисбене. Он якобы получил доступ к запрошенным ею материалам и отправил их своей жене в Россию для передачи российским властям.