Электросамокаты прокатились по парламенту

В 2025 году на арендных самокатах в РФ было совершено 243 млн поездок, при этом 90% из них — в транспортных, а не развлекательных целях. Такие данные представили на совещании в Совфеде, где обсуждались изменения в регулировании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Участники слушаний выступили за скорейшее принятие многократно анонсированных поправок к ПДД и КоАП, которыми ужесточаются правила пользования СИМ и вводится их госрегистрация. В Минтрансе обещали представить текст поправок в июне 2026 года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Данные о количестве поездок на кикшеринговых самокатах в 2025 году по России прозвучали в понедельник, 23 марта, на очередном совещании о регулировании СИМ, которое провел первый зампред комитета Совета федерации по госстроительству Артем Шейкин.

По словам директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, всего было совершено 243 млн поездок, при этом более 90% «носили транспортный сценарий».

«Фактически это общественный транспорт»,— сказала эксперт, отметив, что во многих городах число поездок на арендных электросамокатах превосходит количество вояжей на метро.

Замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин сообщил, что в Москве в 2025 году на электросамокатах проехали 71 млн раз, при этом 32 тыс. поездок ежедневно совершается «по транспортному сценарию». Чиновник напомнил, что в Москве в 2025 году удалось снизить аварийность с участием СИМ на 56%, в основном за счет идентификации пользователей через портал мэрии и использования камер фотовидеофиксации нарушений. Госпожа Эрдман призвала «тиражировать» эту практику снижения аварийности на всю страну.

Господин Шейкин согласился, что СИМ превратились в «полноценный вид транспорта», отметив: «Мы находимся в фазе, когда правовая система начинает давать сбои, и видим колоссальный разрыв между правилами дорожного движения и тем, что происходит на улицах». Сенатор призвал разделить потоки СИМ и пешеходов, создав для этого отдельную дорожную инфраструктуру. Он также предложил повысить ответственность участников движения и определить, когда начинается использование транспорта в коммерческих целях.

Отметим, что сейчас в ПДД определены только сам термин «СИМ» и некоторые обязанности электросамокатчиков, а штраф за нарушения правил не превышает 1,5 тыс. руб.

О недостаточности регулирования эксперты говорят с 2024 года. В Минтрансе ранее сообщали, что ведомство еще в 2024 году разработало поправки к ПДД, где вводится обязательная регистрация СИМ по аналогии с автомобилями и разделяются, в частности, понятия «электровелосипед» и «мопед». С тех пор был проведен ряд совещаний, но поправки в ПДД и КоАП зависли на этапе согласований.

На слушаниях 23 марта представители столичного дептранса высказались за их скорейшее принятие, а господин Шейкин интересовался, когда же парламентарии их увидят. Представитель Минтранса Николай Чередниченко заверил, что документ находится на «достаточном уровне готовности», и сослался на поручение президента Владимира Путина представить их к 30 июня, предварительно обсудив с депутатами и экспертами. Когда произойдет эта дискуссия, чиновник, впрочем, не сказал.

В отсутствие поправок участники слушаний обсуждали, как быть, например, с парковками для электросамокатов. Господин Чередниченко призвал сначала определиться, должны ли СИМ парковаться по аналогии с автомобилями «везде, где не запрещено» или же стоит разрешить им стоянку лишь в отдельно организованных местах.

Ксения Эрдман посетовала, что оборудовать парковки для СИМ «ни один регион не собирается». Она призвала подключить к этому процессу Минстрой и обязать проектировать соответствующую инфраструктуру при строительстве дорог. В основном же муниципалитеты в России не занимают «проактивную позицию», а призывают запретить СИМ, добавила госпожа Эрдман.

Представитель «Яндекс Go» Павел Крупинов сообщил, что в 2026 году кикшеринг компании заработает в 150 городах, и пожаловался на «полный винегрет» с регулированием СИМ в регионах.

Местные власти внедряют плату за использование самокатов и парковок, устраивают аукционы для кикшеринговых компаний и полностью запрещают движение, как в Благовещенске и Елабуге, перечислил господин Крупинов. Впрочем, к общему знаменателю представители власти и бизнеса не пришли и на этих слушаниях.

Александр Воронов