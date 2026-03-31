«Уральские авиалинии» возобновили полеты из Екатеринбурга в Харбин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила перелеты по маршруту Екатеринбург — Харбин (Китай). Как сообщили в пресс-службе компании, 29 марта самолет отправился в первый рейс почти с полной загрузкой.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Полеты по данному направлению выполняются два раза в неделю: из Екатеринбурга — по четвергам и воскресеньям, из Харбина — по пятницам и понедельникам.

Напомним, время в пути составляет 5 часов 50 минут. Билеты стоят от 27 тыс. до 29 тыс. руб.

Ирина Пичурина