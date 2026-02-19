«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы Екатеринбург — Харбин

Из Екатеринбурга в Харбин (Китай) запускают прямые рейсы. Выполнять их будет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Рейсы запустят с 29 марта, их будут осуществлять по четвергам и воскресеньям.

«Этот китайский город с русской душой идеально подходит тем, кто ищет оригинальные маршруты и впечатления, которые надолго остаются в памяти»,— написали в пресс-службе авиакомпании.

Билеты стоят от 27 тыс. до 29 тыс. руб. Время в пути составляет 5 часов 50 минут.

Ранее авиакомпания объявила, что с 19 марта запускает прямой рейс в Доху (Катар). Его будут выполнять один раз в неделю по четвергам.

Анна Капустина