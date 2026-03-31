В Приангарье 17-летней девушке избрали меру пресечения за истязание школьницы

Казачинско-Ленский райсуд Иркутской области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий 17-летней девушке по делу об истязании 11-летней школьницы (ч. 2 ст. 117 УК РФ). Фигурантке установили запрет на общение с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу, сообщает прокуратура региона.

По данным областного СУ СКР, 23 марта четверо подростков в возрасте от 12 до 17 лет напали на девочку. Школьницу с травмами мать доставила в больницу.

«17-летняя участница конфликта была задержана, ей предъявлено обвинение, следователи ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

