СК «Форвард» хотят признать банкротом за долг в 339,2 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление о банкротстве «Строительной компании „Форвард“» за долг в 339,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск подала межрайонная инспекция ФНС №4 по Республике Башкортостан. Налоговый орган требует признать организацию несостоятельной и ввести в отношении нее процедуру наблюдения. Арбитражным управляющим просят утвердить члена «Саморегулируемой организации „Дело“» Алексея Теплова. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 5 мая 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительная компания „Форвард“» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Совладельцами являются Илья Бормотов и ООО «МКМ», генеральным директором — Илья Бормотов. Выручка организации за 2024 год составила 16,6 млрд руб., чистая прибыль — 283,6 млн руб. В портфеле подрядчика 30 госконтрактов на ремонт дорог и мостов в основном в Челябинской, Курганской и Свердловской областях. За последние полгода отмечается значительный рост исков к компании — 132 дела. Сейчас суды рассматривают 103 дела, большинство — по неуплате долгов.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в январе 2026 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск строительной компании «Форвард» о взыскании 489,2 млн руб. с федерального казенного учреждения «Управление автодорог „Южный Урал“». Поводом стало подорожание ремонта федеральной трассы «Иртыш» за время работ.

Виталина Ярховска