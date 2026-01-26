Челябинская компания отсудила 490 млн рублей за ремонт трассы «Иртыш»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск строительной компании «Форвард» о взыскании 489,2 млн руб. с федерального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“». Решение принято 26 января, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2021 году стороны заключили контракт на капитальный ремонт 151-202 км федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Цена договора изначально составила 3,1 млрд руб., затем увеличилась до 3,2 млрд руб. За время реконструкции подрядчик посчитал, что работы подорожали еще на 490 млн руб.

Согласно данным портала госзакупок, компания исполнила обязательства на 3,1 млрд руб., оплачено при этом 3,2 млрд руб.

В пресс-службе федерального учреждения „Ъ-Южный Урал“ сообщили, что «находят доводы истца несостоятельными и планируют обжаловать решение суда в апелляционной инстанции».

Виталина Ярховска