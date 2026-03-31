Сочи и Сириус обеспечили Кубани место в топ-3 поездок на май

Краснодарский край вошел в тройку наиболее востребованных направлений для отдыха в период майских праздников 2026 года. Такие данные следуют из аналитики ранних бронирований сервиса «Отелло», пишет «Газета.Ru».

По объему оформленных поездок регион занял второе место, аккумулировав 11% от общего числа бронирований. Основной вклад в спрос обеспечили курортные территории, включая Сочи, Эстосадок и Сириус. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который приходится 12% всех бронирований на майские праздники. Третью позицию занял Татарстан, прежде всего за счет интереса к Казани,— 10%.

Среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Белоруссию, Турцию, Узбекистан, Грузию и Армению. При этом в сравнении с прошлым годом из списка наиболее популярных направлений выбыл Казахстан.

Период майских праздников традиционно формирует высокий туристический спрос. В 2026 году выходные распределены на два блока: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно, что стимулирует краткосрочные поездки внутри страны.

Дополнительный рост интереса к южным курортам подтверждается и другими показателями. В частности, ранее сообщалось, что туристический поток в Анапу в майские праздники может превысить уровень прошлого года на 40%. Для обеспечения перевозок на наиболее загруженных маршрутах, включая направления в Краснодарский край, запланирован запуск дополнительных пассажирских поездов.

«Ъ-Сочи» писал, что Министерство транспорта России включило Сочи в число наиболее востребованных направлений для авиаперелетов в предстоящем летнем сезоне. В рейтинг также вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

