Памфилова пообещала помочь украинцам в России проголосовать на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова организовать голосование для находящихся в России украинцев, если на Украине будет принято решение о проведении президентских выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Если они (власти Украины.— “Ъ”) обратятся к нам… мы сделаем для этого все»,— сказала госпожа Памфилова в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. По ее словам, процедура станет возможной, если решение о выборах будут принимать украинские ответственные власти, которые будут заинтересованы в честном голосовании.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году, когда был избран нынешний президент Владимир Зеленский. Срок полномочий господина Зеленского истек в мае 2024 года, однако в связи с военным положением в стране выборы не проводились. В феврале Financial Times писала, что США потребовали от Украины до 15 мая провести президентские выборы вместе с референдумом «по любому мирному соглашению» с Россией. Власти страны не подтвердили эту информацию.