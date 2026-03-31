В Пулково задержано и отменено более 60 рейсов

Из-за ночных ограничений работы в аэропорту Пулково задержано более 40 рейсов, отменено на вылет — 25 рейсов, сообщила его пресс-служба. Также задержки наблюдаются в аэропорту Храброво в Калининграде. Там отменен один рейс из Шереметьево. На вылет задержано 20 рейсов, в том числе в Москву и Санкт-Петербург, на прилет — еще 13 рейсов, передает «РИА Новости».

Аэропорты в России ограничивают прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом сбили 38 беспилотников. Пострадали три человека, повреждения зафиксировали в порту Усть-Луга. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили в общей сложности 92 БПЛА над 12 российскими регионами.