Бывший челябинский магазин «Школьник» купила свердловская компания
ООО «Новая планета», которое владело челябинским магазином «Школьник», продали свердловской «Инвестиционной компании „Джи Эй Групп“». Покупка состоялась за 399,7 млн руб., указано на портале «ГИС Торги».
В аукционе по продаже бывшего актива экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича участвовали две организации: «Джи Эй Групп» и индивидуальный предприниматель Ольга Ильина, действующая от имени ООО «ПСП-Комплекс». Начальная цена «Новой планеты» составляла 391,9 млн руб.
ООО «Новая планета» также известно в Челябинске как владелец в прошлом знакового для города магазина «Школьник» на ул. Сони Кривой, 24. Стоимость 100% доли компании составила 391,8 млн руб. Общая площадь принадлежащей ей недвижимости — 4,7 тыс. кв. м.
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Инвестиционная компания „Джи Эй Групп“» зарегистрирована в Екатеринбурге в 2012 году. Совладельцами являются Максим Паняк и Иван Кузовлев. Они также были сооснователями торговой сети «Золотое яблоко», чей магазин находится на первом этаже в здании на улице Сони Кривой, 24. Директором указан Эдуард Лисицын. Выручка организации за 2024 год составила 22,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.