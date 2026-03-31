Reuters: первые подразделения десантников США уже размещены на Ближнем Востоке

Тысячи военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США начали прибывать на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, в числе переброшенных подразделений — штаб дивизии, части материально-технического обеспечения и бригадная боевая группа. Ранее в регион уже были направлены тысячи моряков и морских пехотинцев.

Как сообщили собеседники телеканала Al Jazeera, десантники продолжат прибывать в течение недели. Всего в регионе будет размещено 3 тыс. военнослужащих дивизии.

Источники Reuters отметили, что решение о вводе войск на территорию Ирана пока не принято. Среди обсуждаемых вариантов — захват острова Харк, через который проходит 90% иранского нефтяного экспорта, а также обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Однако, по информации собеседников The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана, оставив пролив закрытым для судоходства.