«Магнит» открыл логистическую площадку в Иркутске

Федеральный ритейлер «Магнит» ввел в эксплуатацию в Иркутске логистический комплекс для продовольственных товаров площадью 4 тыс. кв. м. Поставки продукции преимущественно местных производителей будут осуществляться из него в магазины сети в Приангарье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Объект работает по модели 3PL, то есть логистические операции обеспечивает партнер “Магнита”, что позволяет компании оптимизировать операционные затраты»,— отметили в компании.

По словам управляющего директора группы округов ПАО «Магнит» Алены Рыбалко, открытие площадки вызвано планами развития компании в Восточной Сибири. В настоящее время сибирские распределительные центры «Магнита» расположены в Омске, Новосибирске и Кемерове. По данным ритейлера, новый комплекс позволит сократить логистическое плечо на 1,5 тыс. км, сроки доставки — на пять суток.

Валерий Лавский