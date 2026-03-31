В Ленинградской области сбиты четыре беспилотника

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом четыре беспилотника. Он уточнил, что «боевая работа» продолжается.

Примерно с 22:00 мск угроза атаки БПЛА действовала в Лужском, Киришском и Тосненском районах Ленинградской области. Через час предупреждение было объявлено во всем регионе. По словам Александра Дрозденко, в регионе возможны сбои в работе мобильного интернета.

Петербургский аэропорт Пулково с 23:00 мск не принимает и не отправляет самолеты, сообщала Росавиация. Служба уточняла, что из-за ограничений в воздушном пространстве Ленинградской области возможно изменение расписания рейсов в аэропорту Калининграда.