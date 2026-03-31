Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу

Росавиация сообщила, что в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и отправку самолетов. Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Калуги.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе действует беспилотная опасность. Силы ПВО сбили четыре беспилотника.

Позднее Росавиация уточнила, что из-за ограничения на использования воздушного пространства в Ленинградской области сказались на использовании авиамаршрутов в и из Калининграда. Там предупредили, что в аэропорту Храброво возможно изменение расписания рейсов.