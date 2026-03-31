Вице-спикер Госдумы допустил визит конгрессменов США в Москву

Делегация Конгресса США может прилететь в Москву с официальным визитом, допустил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. На прошлой неделе в Вашингтоне впервые за 12 лет побывала делегация депутатов Госдумы.

«Диалог двух ядерных держав распространяется на все темы. Один небольшой отступ от нормальной повестки... угрозы безопасности одному из государств будут очень сильно влиять на интересы всех других стран, всего человечества»,— сказал господин Чернышов в разговоре с RT.

Двухдневный визит делегации Госдумы в Вашингтон завершился 27 марта. В состав группы вошли Вячеслав Никонов и Светлана Журова («Единая Россия»), Борис Чернышов (ЛДПР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин («Справедливая Россия»). Они провели встречи с американскими конгрессменами, представителями администрации президента США и учеными.

Глава российской парламентской делегации Вячеслав Никонов также говорил, что ответный визит конгрессменов США в Россию планируется. По его словам, он может состояться в июне.

