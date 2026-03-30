«Локомотив» увеличил преимущество в серии play-off КХЛ со «Спартаком»

Ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в четвертом матче серии стартового раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».

На первой минуте шайбу забросил Рушан Рафиков. На 32-й — Максим Березкин. Счет по итогам серии матчей — 3:1 в пользу «Локомотива». Следующая игра пройдет в Ярославле 1 апреля.

Омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:2. Счет после четырех матчей серии — 3:1 в пользу «Авангарда». «Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» со счетом 1:0. «Металлург» ведет в серии со счетом 3:1.