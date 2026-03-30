В ярославском правительстве считают законной цену поликлиники на Гоголя

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области считают законной процедуру определения начальной цены контракта на строительство модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве.

Ранее прокуратура региона сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя службы заказчика из-за завышения цены строительства на 187 млн руб. В министерстве с этим не согласны.

«Все процедуры, предусмотренные законом, были соблюдены в полной мере. По данным министерства конкурентной политики региона, цена была определена в соответствии с законодательством. Оснований считать ее завышенной на сегодняшний день нет»,— прокомментировали в минстрое.

В ведомстве также уточнили, что в ходе подготовки к проведению конкурсной процедуры были направлены запросы на предоставление коммерческих предложений потенциальным участникам торгов. Кроме того, был размещен запрос в единой информационной системе в сфере закупок. Он был доступен для просмотра и ответа возможным подрядчикам из всех регионов России.

«На основе полученных предложений была выбрана минимальная цена. В ходе следствия данная информация будет дополнительно проверена. Строительство объекта будет продолжено»,— изложили позицию ведомства в министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.

Антон Голицын