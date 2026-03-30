Прокуратура: цена строительства поликлиники в Ярославле была завышена на 187 млн

В Ярославле в отношении бывшего руководителя ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при заключении контракта на строительство модульной поликлиники на улице Гоголя, повлекшем завышение стоимости возведения объекта на 187 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Контракт на строительство был заключен в августе 2024 года между «Единой службой заказчика» и ООО «Алгоритм». Его цена составила 444 млн руб. Прокуратура выявила, что для определения начальной максимальной цены руководитель учреждения использовал три фиктивных коммерческих предложения.

«Определение цены государственного контракта без анализа рынка и сопоставления рыночных цен повлекли ее завышение более чем на 187 млн руб.»,— указали в прокуратуре.

После проверки надзорное ведомство направило материалы в следственные органы. По результатам их рассмотрения областной СК возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее по материалам проверки прокуратуры полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при монтаже модульной поликлиники. Следствие считает, что из 258 млн руб., полученных в качестве аванса от заказчика, подрядчик только треть потратил на расчеты с субподрядчиком. Остальные деньги пошли на предоставление беспроцентных займов руководителю организации.

Прокуратура области контролирует расследование обоих уголовных дел.

Алла Чижова