В Москве и Петербурге резко упал спрос на линейный персонал в ритейле

В четвертом квартале 2025 года количество вакансий для курьеров, кладовщиков, продавцов и сотрудников торгового зала в Москве сократилось на 16% год к году, в Санкт-Петербурге — на 18%, подсчитали аналитический центр «Российской индустрии рекламы» и hh.ru. В целом по России снижение составило 5%. Наиболее резкое падение зафиксировано по курьерам (28% в Москве, 41% в Петербурге) и кладовщикам (33% и 29% соответственно).

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев связывает это с тем, что крупные игроки замедляют экспансию и уходят от модели массового набора «на всякий случай». В логистике дефицит кадров также снизился: «Если два года назад на поиск кладовщика уходил месяц, сейчас — неделя», — отмечает HR-директор NC Logistic Ирина Пак.

На этом фоне рост зарплат замедлился, а на некоторых позициях ставки начали снижаться: например, средняя зарплата супервайзера в Москве за год сократилась на 12%. Эксперты ожидают, что сдержанный спрос на линейный персонал сохранится большую часть 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кадры уходят в архив».