Кадры уходят в архив
Спрос на базовый персонал сократился на 16–18%
Потребность в линейных сотрудниках в компаниях потребительского сектора резко сокращается. В Москве вакансий для курьеров, кладовщиков, продавцов и сотрудников торгового зала за год стало меньше на 16%, в Санкт-Петербурге — на 18%. Количество резюме по некоторым позициям выросло в три-четыре раза, что привело к частичной остановке роста зарплат. Спад спроса на персонал сохранится до конца 2026 года, прогнозируют эксперты.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Количество размещенных в Москве в октябре—декабре 2025 года вакансий для операционного персонала в торговле, производстве продуктов питания и товаров народного потребления, логистике, гостиницах и общепите сократилось на 16% год к году, в Санкт-Петербурге — на 18%. Такие данные в своем исследовании приводят Аналитический центр Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) и hh.ru. В целом по России в четвертом квартале 2025 года спрос на операционный персонал сократился на 5% год к году.
В мониторинг входят позиции мерчандайзеров (занимаются выкладкой товара), супервайзеров (линейный руководитель на производстве или в торговле), продавцов-консультантов, доставщиков и кладовщиков.
В Москве количество вакансий для курьеров в конце прошлого года сократилось на 28% год к году, кладовщиков — на 33%, продавцов — на 15%, следует из подсчетов АЦ РИР. В Санкт-Петербурге снижение составило 41%, 29% и 10% соответственно.
Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев поясняет, что рынок уходит от модели массового набора персонала «на всякий случай», крупные игроки замедляют экспансию. В Москве, по его словам, спрос на линейный персонал оказался перегрет раньше, чем в регионах. Рынки крупнейших городов столкнулись и с массовым сокращением присутствия ритейлеров. Например, сеть Concept Group в прошлом году закрыла 47% своих магазинов (см. “Ъ” от 26 марта). Сами участники сферы услуг ранее отмечают, что больше не считают нехватку персонала ключевой проблемой для своего бизнеса (см. “Ъ” от 26 марта).
HR-директор NC Logistic Ирина Пак фиксирует сокращение дефицита кадров в логистике: если два года назад на поиск кладовщика уходил месяц, сейчас — неделя. Эксперт связывает это в том числе со снижением объема перевозок из-за падения спроса. Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман тоже видит падение спроса на персонал. Он говорит, что компании сокращают штат в среднем на 10–15%, а фонд оплаты труда — на 20–30%. Удерживать стараются лишь наиболее квалифицированных сотрудников. В Ozon “Ъ” пояснили, что потребность платформы в кадрах полностью удовлетворена.
Ирина Пак говорит, что наиболее уязвимы сейчас позиции сотрудников с низкой квалификацией и высокой заменимостью: это грузчики, комплектовщики, младшие кладовщики. Одновременно под давлением находятся водители категорий C и E, работающие на дальних рейсах. «Компании сокращают парк из-за снижения рентабельности перевозок»,— говорит она. Водителей категории В по-прежнему не хватает.
Повсеместное снижение спроса на персонал началось в условиях роста предложения.
Количество резюме от операционных сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге в четвертом квартале, согласно АЦ РИР, выросло в три раза год к году. Претендентов на позиции доставщиков стало больше в три-четыре раза. Это сказывается на динамике заработных плат, которые на многих позициях практически перестали расти. Например, средняя ставка для супервайзера в Москве за год сократилась на 12%, курьера — почти не выросла.
Сокращение числа вакансий само по себе не означает автоматической остановки роста зарплат, но почти наверняка его замедляет, констатирует Алексей Чихачев. Эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова не исключает, что снижение темпов роста выплат обеспечит и сокращение инфляции. Ожидания самих сотрудников также могут быть скромнее: в кризис многие предпочитают держаться за существующие места.
Алексей Шпикельман ждет, что потребность в линейном персонале в 2026 году продолжит снижаться вслед за сужением потребительского спроса и сокращением инвестиционной активности бизнеса. Размер зарплат низкоквалифицированного персонала при этом может сократиться и на 30%, не исключает он. Алексей Чихачев предполагает, что сдержанным спрос на персонал будет как минимум большую часть 2026 года.
Татьяна Кожевникова замечает, что обычно колебания спроса на рынке труда происходят раз в два-три года. Это означает, что 2026 год будет сложным, но в 2027 году ситуация, вероятно, улучшится. Ирина Пак считает, что начать расти спрос на линейный персонал может лишь с увеличением потребительского спроса и темпов развития сегмента e-commerce.