Кадры уходят в архив

Потребность в линейных сотрудниках в компаниях потребительского сектора резко сокращается. В Москве вакансий для курьеров, кладовщиков, продавцов и сотрудников торгового зала за год стало меньше на 16%, в Санкт-Петербурге — на 18%. Количество резюме по некоторым позициям выросло в три-четыре раза, что привело к частичной остановке роста зарплат. Спад спроса на персонал сохранится до конца 2026 года, прогнозируют эксперты.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Количество размещенных в Москве в октябре—декабре 2025 года вакансий для операционного персонала в торговле, производстве продуктов питания и товаров народного потребления, логистике, гостиницах и общепите сократилось на 16% год к году, в Санкт-Петербурге — на 18%. Такие данные в своем исследовании приводят Аналитический центр Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) и hh.ru. В целом по России в четвертом квартале 2025 года спрос на операционный персонал сократился на 5% год к году.

В мониторинг входят позиции мерчандайзеров (занимаются выкладкой товара), супервайзеров (линейный руководитель на производстве или в торговле), продавцов-консультантов, доставщиков и кладовщиков.

В Москве количество вакансий для курьеров в конце прошлого года сократилось на 28% год к году, кладовщиков — на 33%, продавцов — на 15%, следует из подсчетов АЦ РИР. В Санкт-Петербурге снижение составило 41%, 29% и 10% соответственно.

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев поясняет, что рынок уходит от модели массового набора персонала «на всякий случай», крупные игроки замедляют экспансию. В Москве, по его словам, спрос на линейный персонал оказался перегрет раньше, чем в регионах. Рынки крупнейших городов столкнулись и с массовым сокращением присутствия ритейлеров. Например, сеть Concept Group в прошлом году закрыла 47% своих магазинов (см. “Ъ” от 26 марта). Сами участники сферы услуг ранее отмечают, что больше не считают нехватку персонала ключевой проблемой для своего бизнеса (см. “Ъ” от 26 марта).

HR-директор NC Logistic Ирина Пак фиксирует сокращение дефицита кадров в логистике: если два года назад на поиск кладовщика уходил месяц, сейчас — неделя. Эксперт связывает это в том числе со снижением объема перевозок из-за падения спроса. Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман тоже видит падение спроса на персонал. Он говорит, что компании сокращают штат в среднем на 10–15%, а фонд оплаты труда — на 20–30%. Удерживать стараются лишь наиболее квалифицированных сотрудников. В Ozon “Ъ” пояснили, что потребность платформы в кадрах полностью удовлетворена.

Ирина Пак говорит, что наиболее уязвимы сейчас позиции сотрудников с низкой квалификацией и высокой заменимостью: это грузчики, комплектовщики, младшие кладовщики. Одновременно под давлением находятся водители категорий C и E, работающие на дальних рейсах. «Компании сокращают парк из-за снижения рентабельности перевозок»,— говорит она. Водителей категории В по-прежнему не хватает.

Повсеместное снижение спроса на персонал началось в условиях роста предложения.

Количество резюме от операционных сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге в четвертом квартале, согласно АЦ РИР, выросло в три раза год к году. Претендентов на позиции доставщиков стало больше в три-четыре раза. Это сказывается на динамике заработных плат, которые на многих позициях практически перестали расти. Например, средняя ставка для супервайзера в Москве за год сократилась на 12%, курьера — почти не выросла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сокращение числа вакансий само по себе не означает автоматической остановки роста зарплат, но почти наверняка его замедляет, констатирует Алексей Чихачев. Эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова не исключает, что снижение темпов роста выплат обеспечит и сокращение инфляции. Ожидания самих сотрудников также могут быть скромнее: в кризис многие предпочитают держаться за существующие места.

Алексей Шпикельман ждет, что потребность в линейном персонале в 2026 году продолжит снижаться вслед за сужением потребительского спроса и сокращением инвестиционной активности бизнеса. Размер зарплат низкоквалифицированного персонала при этом может сократиться и на 30%, не исключает он. Алексей Чихачев предполагает, что сдержанным спрос на персонал будет как минимум большую часть 2026 года.

Татьяна Кожевникова замечает, что обычно колебания спроса на рынке труда происходят раз в два-три года. Это означает, что 2026 год будет сложным, но в 2027 году ситуация, вероятно, улучшится. Ирина Пак считает, что начать расти спрос на линейный персонал может лишь с увеличением потребительского спроса и темпов развития сегмента e-commerce.

Александра Мерцалова