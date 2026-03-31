«Росатом» готовит к IPO свою золотодобывающую структуру

Эльконский ГМК, входящий в горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом», разработал план размещения акций, следует из отчетности компании за 2025 год. Предприятие, имеющее золотодобывающие активы в Якутии и на Чукотке, в январе 2025 года было включено в перечень «пилотных» организаций для проведения IPO по указанию президента РФ. Условия подготовки включают переход на МСФО, создание профильных комитетов совета директоров и снижение соотношения долг/EBITDA до значения не более 5х.

По итогам 2025 года компания получила убыток 1,32 млрд руб. при выручке 10,15 млрд руб. В 2026 году завершается инвестиционная стадия проекта Северное в Якутии, где в прошлом году было добыто 1,5 т золота. С переходом в промышленную эксплуатацию Эльконский ГМК прогнозирует выход на прибыль. Ресурсный потенциал в двух регионах превышает 500 т золота, сообщал «Росатом». В январе этого года в госкорпорации сообщали, что горнорудный дивизион планирует привлечение инвестиций для золотодобывающих проектов за счет M&A или IPO.

Эксперты указывают, что размещение позволит привлечь длинные деньги для погашения долгов, но интерес широкого круга инвесторов может быть ограничен. «Рынок IPO сейчас очень избирателен, инвесторы осторожно относятся к потенциальным историям роста», — отмечает руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Дмитрий Смолин. Сдерживающими факторами, по его словам, также будут высокая долговая нагрузка, размер компании, геологические и операционные риски.

