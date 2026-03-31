Руда для инвесторов

Входящий в горнорудный дивизион «Росатома» Эльконский ГМК, ведущий добычу золота в Якутии, подготовил план IPO, включающий переход на МСФО, совершенствование корпоративного управления и оптимизацию долговой нагрузки. Размещение позволит привлечь средства на финансирование золотодобычи. Но учитывая, что речь идет об истории роста, интерес широкого круга инвесторов к активу может быть ограничен.

АО «Эльконский ГМК» — предприятие горнорудного дивизиона «Росатома» с активами в Якутии и на Чукотке — разработало план IPO, сообщила компания в отчетности за 2025 год. Там уточняется, что Эльконский ГМК еще в прошлом январе включен в перечень «пилотных» организаций для проведения IPO по указанию президента РФ.

Как говорится в отчетности, условия, необходимые для IPO, включают применение МСФО как минимум за три года, создание профильных комитетов совета директоров, а также преобразование в ПАО.

Кроме того, проработано и учтено в бизнес-плане на 2026–2030 годы предложение по снижению соотношения долг/EBITDA до значения не более 5х. В «Росатоме» отказались от комментариев.

Эльконский ГМК создан в ноябре 2007 года для отработки месторождений Эльконского ураново-рудного района в Якутии с запасами урана, золота, серебра и т. д. Также владеет лицензиями на добычу золота на Чукотке. Ресурсный потенциал в двух регионах превышает 500 т золота, сообщал «Росатом». В 2025 году компания добыла на месторождении Северное в Якутии 1,5 т золота. По проекту Совиное на Чукотке ожидались первые результаты исследований. Добыча и реализация запасов золота на первой стадии освоения месторождений Эльконской группы позволят затем использовать созданную экономическую базу при строительстве ГМК и добыче урана, сказано в отчетности. Утвержденные запасы урана месторождений в Якутии — 357,1 тыс. т — 6,3% мировых.

В январе этого года «Росатом» со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Росатом Недра» Алексея Шеметова сообщал, что горнорудный дивизион компании планирует привлечение инвестиций для золотодобывающих проектов за счет M&A или IPO. На 2026 год CAPEX программы золотодобычи планируется в размере 4,68 млрд руб., сказано в отчетности Эльконского ГМК. В 2025 году компания получила займы в сумме 22,62 млрд руб.

По итогам 2025 года Эльконский ГМК получил убыток в размере 1,32 млрд руб., выручка от продажи драгоценных металлов выросла в 1,7 раза год к году, до 10,15 млрд руб.

В 2026 году, говорится в отчетности, завершается инвестиционная стадия проекта Северное. С переходом в промышленную эксплуатацию планируется увеличение производства, что с учетом роста цен драгоценных металлов позволит генерировать прибыль с 2026 года, прогнозирует Эльконский ГМК.

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев говорит, что IPO позволит привлечь длинные деньги для погашения долгов Эльконского ГМК, что, в свою очередь, разгрузит баланс головной структуры. План предусматривает снижение долга к EBITDA до 5x, но и это высокий уровень, добавляет он. По словам аналитика, выходить на биржу необходимо после публикации сильных результатов за 2026 год. Сам процесс due diligence, регистрации, размещения займет один-два квартала после того, как компания будет готова, говорит господин Абелев.

Собеседник “Ъ” среди портфельных управляющих обращает внимание, что планы Эльконского ГМК похожи на классическую конвертацию долга в капитал (debt-to-equity swap). «В текущем цикле это нормальная ситуация»,— отмечает источник “Ъ”. По его словам, инвесторы запросят скидку, тем более публичных аналогов с хорошей историей и высокими темпами роста достаточно.

Александр Козлов, глава Минприроды, сентябрь 2025 года, в интервью «РИА Новости»: «Высокая востребованность золота привлекает частные инвестиции в геологоразведку».

Руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Дмитрий Смолин указывает, что российский рынок IPO сейчас очень избирателен, а инвесторы осторожно относятся к потенциальным историям роста. Сдерживающими факторами, по его словам, также будут высокая долговая нагрузка, размер компании, геологические и операционные риски. Как считает господин Смолин, без существенного дисконта такое IPO может быть интересно лишь узкому кругу инвесторов. В текущих условиях, добавляет он, вместо IPO логичнее смотреть на частное размещение, pre-IPO, либо создание совместного предприятия с одним из российских золотодобытчиков.

Анатолий Костырев, Виталий Гайдаев, Татьяна Дятел