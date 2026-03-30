Bloomberg узнало об ограниченном запасе противоракет у стран Персидского залива

Страны Персидского залива израсходовали 2,4 тыс. ракет-перехватчиков с 28 февраля, пишет Bloomberg. По информации агентства, до эскалации конфликта на Ближнем Востоке у стран региона было менее 2,8 тыс. ракет Patriot PAC-3 и GEM-T.

Bloomberg ссылается на данные США о продаже военной техники за рубеж, а также оценки трех экспертов и источника, знакомого с ситуацией. Иран запустил почти 1,2 тыс. баллистических ракет и 4 тыс. дронов Shahed по странам Персидского залива, пишет агентство со ссылкой на официальные отчеты.

28–29 марта Иран нанес «один из самых мощных ударов» по объектам в Персидском заливе, отмечает Bloomberg. Иран совершил около 40 запусков ракет — вдвое больше, чем в среднем за сутки.

Иран стал атаковать американские военные базы в странах Персидского залива после начала военной операции США и Израиля против Исламской Республики. По информации The Washington Post, Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, предназначенное для Украины, в страны Персидского залива. Поставки включают противоракетные комплексы.