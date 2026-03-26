WP узнала о планах Пентагона по переброске оружия для Украины на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. При этом издание отмечает, что окончательное решение еще не было принято.

«Оружие, которое может быть перенаправлено, включает в себя ракеты-перехватчики противовоздушной обороны, заказанные через запущенную в прошлом году программу НАТО, в рамках которой страны-партнеры закупают американское оружие для Киева»,— пишет газета.

Пентагон может перенаправить такие поставки в случае срочной необходимости, но должен будет уведомить законодателей, сказал WP американский чиновник.

Газета также пыталась уточнить у представителя НАТО, осведомлен ли военный альянс о возможном изменении маршрута доставки американской техники или обеспокоен этим, однако не получила ответов на эти вопросы. В электронном письме представитель НАТО сообщил, что страны «продолжают вносить свой вклад в PURL, и оборудование постоянно поступает на Украину».

Как отмечает WP, в настоящее время через программу PURL осуществляются поставки ключевого американского оборудования, «включая высококачественные боеприпасы и дефицитные средства ПВО». Страны выделили Украине около $4 млрд по этой программе.

Механизм PURL запустили 14 июля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он предполагает выкуп вооружения для Украины из американских запасов за счет европейских стран и Канады.

