Пожар в яхт-клубе «Алые паруса» в Москве потушили

Спасатели полностью ликвидировали пожар у ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС. На берегу Москвы-реки горели три катера. Пострадал один человек.

Площадь пожара составила 30 кв. м. В тушении участвовали 26 человек с применением шести единиц техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС, сказали ТАСС в ведомстве.

Пожар произошел по адресу: Авиационная улица, д. 79, к. 1, стр. 2, сообщали в МЧС. Там находится яхт-клуб «Алые паруса».