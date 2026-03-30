Три катера загорелись на берегу Москвы-реки у ЖК «Алые паруса»

На берегу Москвы-реки на северо-западе столицы загорелись три катера. Спасатели тушат пожар. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России. Пострадал один человек, сказали агентству в оперативных службах.

Пожар произошел по адресу Авиационная улица, д. 79, к. 1, стр. 2, рядом с ЖК «Алые паруса». Площадь возгорания составляет 30 кв. м. Пострадавшего доставили в больницу с легким отравлением угарным газом, передает агентство «Москва».

По предварительной информации, на одном из катеров могут находиться газовые баллоны. В тушении участвуют 26 человек с применением шести единиц техники, сказали «РИА Новости» в МЧС. Движение по Строгинскому мосту затруднено из-за задымления.