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Бутман и Орлов открыли в Академическом школу искусств имени Архипова

В Екатеринбурге в Академическом районе открыли новый учебный корпус детской школы искусств №6 имени Константина Архипова. В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Алексей Орлов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, народный артист России саксофонист Игорь Бутман, который лично курирует проект.

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В Екатеринбурге в Академическом районе открыли новый учебный корпус детской школы искусств №6 имени Константина Архипова

В Екатеринбурге в Академическом районе открыли новый учебный корпус детской школы искусств №6 имени Константина Архипова

Фото: Пресс-служба Академического района

В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Алексей Орлов (справа), народный артист России саксофонист Игорь Бутман (слева)

В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Алексей Орлов (справа), народный артист России саксофонист Игорь Бутман (слева)

Фото: Пресс-служба Академического района

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В Екатеринбурге в Академическом районе открыли новый учебный корпус детской школы искусств №6 имени Константина Архипова

Фото: Пресс-служба Академического района

В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Алексей Орлов (справа), народный артист России саксофонист Игорь Бутман (слева)

Фото: Пресс-служба Академического района

«Для меня это почетная обязанность быть рядом с такими людьми, с таким ответственным бизнесом, с представителями городов и регионов, которые делают все, чтобы люди были счастливы и растили детей. А для детей строят такие замечательные школы, которые будут далее развиваться. Ведь это только начало»,— отметил господин Бутман.

Школа рассчитана на 200 учеников. В нем предусмотрены такие направления, как «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Эстрадный вокал», «Хоровое пение». Занятия начнутся с учебного года.

В реализации помог специализированный застройщик «РСГ-Академическое», входящий в группу компаний «КОРТРОС».

Открытие школы приурочено к 300-летию Екатеринбурга. В рамках празднования юбилея города Игорь Бутман выступить вечером 15 августа на площади 1905 года.

Софья Злобина

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