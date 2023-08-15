Бутман и Орлов открыли в Академическом школу искусств имени Архипова

В Екатеринбурге в Академическом районе открыли новый учебный корпус детской школы искусств №6 имени Константина Архипова. В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Алексей Орлов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, народный артист России саксофонист Игорь Бутман, который лично курирует проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Екатеринбурге в Академическом районе открыли новый учебный корпус детской школы искусств №6 имени Константина Архипова Фото: Пресс-служба Академического района В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Алексей Орлов (справа), народный артист России саксофонист Игорь Бутман (слева) Фото: Пресс-служба Академического района Следующая фотография 1 / 2 В Екатеринбурге в Академическом районе открыли новый учебный корпус детской школы искусств №6 имени Константина Архипова Фото: Пресс-служба Академического района В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Алексей Орлов (справа), народный артист России саксофонист Игорь Бутман (слева) Фото: Пресс-служба Академического района

«Для меня это почетная обязанность быть рядом с такими людьми, с таким ответственным бизнесом, с представителями городов и регионов, которые делают все, чтобы люди были счастливы и растили детей. А для детей строят такие замечательные школы, которые будут далее развиваться. Ведь это только начало»,— отметил господин Бутман.

Школа рассчитана на 200 учеников. В нем предусмотрены такие направления, как «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Эстрадный вокал», «Хоровое пение». Занятия начнутся с учебного года.

В реализации помог специализированный застройщик «РСГ-Академическое», входящий в группу компаний «КОРТРОС».

Открытие школы приурочено к 300-летию Екатеринбурга. В рамках празднования юбилея города Игорь Бутман выступить вечером 15 августа на площади 1905 года.

Софья Злобина

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