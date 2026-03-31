Рост числа онлайн-заказов в России стал минимальным за восемь лет

Российские потребители в 2025 году оформили в интернете 8,3 млрд заказов. Это на 24% больше, чем годом ранее, следует из данных аналитического агентства Data Insight, с которым ознакомился «Ъ». Динамика оказалась самой низкой за последние восемь лет: в 2023-м число покупок онлайн выросло на 69%, в 2024-м — на 43%.

Объем всего рынка розничной интернет-торговли в Data Insight оценили в 13,4 трлн руб., что на 19% больше показателя 2024 года. В Ассоциации компаний интернет-торговли приводят другую цифру — 11,5 трлн руб. при росте в 28%. При этом аналитики сходятся во мнении, что темпы расширения рынка резко замедлились. В 2026-м, по прогнозу Data Insight, прирост может составить 15%, а объем достигнет 15 трлн руб.

Число заказов увеличивается, но средний чек снижается уже десять лет. В 2025 году он составил около 1,6 тыс. руб., что на 5% меньше показателя годичной давности. В агентстве это связывают в том числе с укреплением курса рубля.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров отмечает, что рынок онлайн-торговли приближается к насыщению и больше не способен расти прежними темпами. Из-за удорожания товаров потребители стали покупать чаще, но экономить на каждой покупке, что подтверждается снижением среднего чека.

