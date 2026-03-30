Петербургскому правозащитнику Никите Сорокину вменили протоколы о дискредитации армии

В Санкт-Петербурге на юриста и правозащитника Никиту Сорокину составили в полиции два протокола об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ) и еще один — по ст. 20.3 КоАП РФ (распространение экстремистской символики).

В своем Telegram-канале «Ежедневный Юризм» господин Сорокин пояснил, что сообщения, в которых правоохранители усмотрели дискредитацию армии, были опубликованы, когда «это еще не было запретом», а третий протокол, по его словам, касается поста с критикой исправительной колонии.

Правозащитник предположил, что причиной задержания могли стать его высказывания в адрес властей, которые, по его мнению, «не действуют в плане защиты семьи». На данный момент он находится на свободе. «Считаю, что данные статьи носят политический характер. Как один из вариантов, это было сделано, чтобы я не пошел на выборы, хотя я в принципе и не планировал, но это прикольно»,— отметил он.

Никита Сорокин известен в городе по многим резонансным делам, связанным с защитой прав несовершеннолетних детей. В частности, он представлял интересы семьи убитого девятилетнего мальчика Паши, тело которого было обнаружено в начале февраля в Ломоносовском районе Ленобласти. Также в 2023 году активист привлек внимание к происходящему в петербургской коррекционной школе №4 на Васильевском острове, где несколько педагогов уличили в издевательстве над воспитанниками с особенностями развития.

