Финансисты раскритиковали идею об уведомлениях о кредитах через «Госуслуги»

Национальный совет финансового рынка (НСФР) прокомментировал законопроект, обязывающий банки информировать клиентов об одобренных кредитах через портал «Госуслуги» посредством квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ). В отзыве на поправки в законы о потребкредите и кредитных историях (есть у «Ъ») финансисты указывают, что предложенная конструкция создает риски неконтролируемого ценообразования.

Сами бюро, по данным источника «Ъ» на рынке, не считают инициативу выгодной. «Плата будет копеечной (сравнимой со стоимостью кредитного отчета — чуть больше 2 руб. в 2025 году.—"Ъ"), потребуется новое ПО и новые договоры с платформой и самими кредиторами»,— уточнил собеседник. Опрошенные «Ъ» БКИ законопроект до его утверждения комментировать отказались.

Поправки предполагают, что бюро должно оповещать заемщика на ЕПГУ в течение 15 минут после получения данных от банка. Это позволит гражданину отказаться от денег в период «охлаждения» (от 4 до 48 часов), если за кредитом обратились мошенники. Однако, как отмечается в письме НСФР, возможность для банков отправлять такие уведомления самостоятельно законом не предусмотрена.

«Участниками рынка неоднократно высказывалась позиция о том, что введение обязанности в отношении хозяйствующего субъекта, исполнение которой облагается платой другим хозяйствующим субъектом, без государственного контроля за тарифообразованием, является порочной практикой»,— заявил глава НСФР Андрей Емелин. Участники рынка также считают механизм избыточным: механизм самозапрета на кредиты, который по состоянию на март 2026 года установили уже 22,5 млн граждан, защищает от всех кредиторов.

