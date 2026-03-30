Селлеры в отключке

В январе—феврале количество новых регистраций бизнеса в сфере онлайн-торговли сократилось почти на четверть год к году. Эксперты связывают это с консолидацией рынка, а также с увеличением рисков для новых игроков. Вместе с тем многие действующие селлеры закрывают бизнес из-за заметного увеличения издержек.

По подсчетам сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, в январе—феврале в России было зарегистрировано 19,7 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере онлайн-торговли. Это примерно на 24% меньше год к году. Тенденция с начала 2026 года усиливается: по данным Rusprofile, по итогам 2025 года в России было зарегистрировано 149 тыс. таких ИП и организаций, что на 18% меньше год к году. Количество ликвидаций за год увеличилось на 15,1%, до 130,3 тыс. На середину марта в России в сфере e-commerce зарегистрировано более 466 тыс. действующих организаций. Из них 92% приходится на ИП.

Регистрации и ликвидации субъектов бизнеса в сфере онлайн-торговли в 2019–2025 годах Выйти из полноэкранного режима Год Регистрации (тыс.) Изменение год к году (%) Ликвидации (тыс.) Изменение год к году (%) 2019 17,4 нет данных 10,7 нет данных 2020 26,5 52,9 12,9 20 2021 120,2 361,5 21,1 75 2022 149,6 24,1 59,1 180,9 2023 194,9 30,2 70,3 18,6 2024 182 –6,1 113,1 61,4 2025 149,5 –18,1 130,3 15 Открыть в новом окне Источник: Rusprofile.

Лидер сегмента селлеров в Точка-банке Константин Канивец также фиксирует снижение новых регистраций бизнеса в сфере онлайн-торговли. По его словам, пик интереса к выходу на маркетплейсы пришелся на 2023 год, после чего началось закономерное охлаждение. В прошлом году количество новых регистраций уже вернулось к уровню 2022 года, добавляет эксперт. В ERP-сервисе «МойСклад» отмечают, что видят снижение темпов роста маркетплейсов как по оборотам селлеров, так и по приросту количества новых продавцов. Там отмечают снижение в начале текущего года числа новых селлеров на 40% по сравнению с летом 2025 года.

В «МойСклад» наибольший отток «новичков» видят в сегменте микробизнеса с выручкой до 100 тыс. руб. в месяц.

По данным сервиса, за последние четыре года доля таких селлеров значительно снизилась: с выручкой до 10 тыс. руб.— с 27% до 15%, а до 100 тыс. руб.— с 37% до 28%. Эти показатели там объясняют большой уязвимостью низкооборотистых игроков рынка к росту комиссий маркетплейсов и логистических издержек и оплате возвратов товаров. В этом году дополнительно на малом бизнесе в e-commerce скажутся изменение в уплате НДС для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, прогнозирует сооснователь ИИ-сервиса по обработке и аналитике обратной связи «Спикс» Валентин Марченко.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев считает, что, несмотря на высокую базу и зрелую стадию развития рынка, количество активных селлеров продолжает стабильно расти. По его мнению, кажущееся снижение числа новых регистраций может быть связано прежде всего с профессионализацией бизнеса. Если еще два года назад выход на маркетплейсы часто воспринимался как способ быстрого заработка без глубокого погружения, то сегодня конкуренция требует иного подхода, поясняет эксперт. Сейчас, по его словам, предприниматели приходят на платформы более осознанно, с проработанной аналитикой, инвестициями в ассортимент и развитие собственных брендов.

Константин Канивец отмечает, что сейчас рынок фактически перестал расти за счет «новичков», заходивших ранее на площадки часто с небольшими бюджетами для тестирования спроса. Порог входа сильно вырос, констатирует эксперт.

13,4 триллиона рублей составил объем рынка розничной интернет-торговли в России в 2025 году, по подсчетам Data Insight.

При этом сейчас рынок консолидируется вокруг крупных платформ, говорит Валентин Марченко. Он добавляет, что для независимых магазинов пространство сужается. Константин Канивец отмечает, что сейчас идет переход от экстенсивного роста к интенсивному: селлеров становится меньше, но денежный поток на каждого из них увеличивается. По его данным, в 2025 году количество активных продавцов на рынке снизилось почти на 7%, но при этом медианная выручка тех, кто остался, достигла 574,5 тыс. руб., что является максимумом за последние четыре года.

Ораз Дурдыев пока не видит выраженной тенденции к тотальной консолидации и выдавливанию малого бизнеса в сегменте. По его оценке, структура продавцов на тех же маркетплейсах пока остается сбалансированной.

Владимир Комаров