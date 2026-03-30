В Анапе суд заново рассмотрит дело о махинациях с участками санатория «Парус»

В Анапский городской суд на повторное рассмотрение направлено уголовное дело в отношении бывшего директора санатория «Парус» Игоря Негинского, обвиняемого в мошенничестве при распоряжении земельными участками стоимостью 55 млн руб. По версии обвинения, в 2016 году Негинский незаконно присоединил к территории здравницы смежные участки на Пионерском проспекте, которые затем были проданы. Игорь Негинский не признает вину.

Санаторий «Парус» в 2015 году выкупил в собственность 6,8 га муниципальной земли, на которой находятся здания санатория, рассказал “Ъ” Игорь Негинский. В 2016 году Росреестр на основании постановления мэрии Анапы уточнил границы участка, увеличив площадь здравницы на 1 га.

Спустя несколько лет выяснилось, что документ муниципалитета, направленный в Росреестр, был фальшивым. Следствие заподозрило в фальсификации директора санатория. В 2021 году Игорь Негинский был осужден на четыре с половиной года колонии за мошенничество, однако в 2022 году приговор был отменен из-за многочисленных противоречий в деле.

Графологические экспертизы пришли к выводу, что документы подписал не директор санатория «Парус». Показания свидетелей по поводу присутствия Игоря Негинского в офисе Росреестра разошлись. Защита указывает на то, что в момент подачи документов 1 июня 2016 года Игорь Негинский присутствовал на празднике в честь Дня защиты детей, где его видели многочисленные сотрудники и гости санатория.

После отмены приговора суд первой инстанции дважды возвращал дело в прокуратуру для устранения недоработок, препятствующих его рассмотрению, против чего возражало обвинение. В итоге Краснодарский крайсуд направил дело на новое рассмотрение в Анапу.

Игорь Негинский имеет звание заслуженного учителя России.

Анна Перова, Краснодар