Mesaltera by Dr. Mikhaylova — швейцарско-российский бренд профессиональной молекулярной космецевтики, созданный в 2016 году Натальей Михайловой — кандидатом медицинских наук, врачом-дерматовенерологом и косметологом, обладателем золотой медали ЮНЕСКО и президентом Национального общества мезотерапии (НОМ). Это космецевтика нового поколения, созданная на базе производства инъекционных препаратов. Формулы бренда объединяют современные молекулярные комплексы, пептиды и аминокислоты, направленные на восстановление, омоложение и поддержание здоровья кожи. Продукты интегрированы в профессиональные протоколы и дополняются системой домашнего ухода, обеспечивая комплексный результат. Производство находится в Черноголовке, Московская область.

