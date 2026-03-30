Иран получил 300 тонн гуманитарной помощи от России

Россия передала Ирану 330 т медикаментов и другой гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

«Это Ирак, а также Россия, откуда прибыло 330 т медикаментов и другой помощи. Были поставки из Таджикистана и Китая, а также других стран»,— ответил Пир Хосейн Коливанд на вопрос о том, какие страны поставляют гумпомощь Ирану (цитата по ТАСС).

Гумпомощь осуществляют по поручению президента Владимира Путина. 12 марта МЧС России доставило через Азербайджан в Иран 13 т медикаментов на самолете Ил-76. 28 марта глава российского МИДа Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Арагчи обсудили по телефону доставку новой партии российской гуманитарной помощи. С начала военных действий в Иране, по данным агентства Tasnim на 25 марта, пострадали более 22 тыс. человек.