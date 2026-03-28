Лавров и Аракчи обсудили возможность урегулирования иранского конфликта

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры. Они обсудили противостояние исламской республики с США и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями о перспективах урегулирования конфликта, однако конкретные позиции министров не разглашаются. Кроме того, господин Лавров рассказал иранскому коллеге о доставке новой партии российской гуманитарной помощи.

До этого представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия поставила Ирану 13 тонн медикаментов. С начала военных действий в Иране, по данным агентства Tasnim на 25 марта, пострадали больше 22 тыс. человек.